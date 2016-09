Kränze aus Herbstlaub selber basteln

Herbstdekoration selber basteln: Mit buntem Laub, Zweigen und Blüten entstehen individuelle Herbst-Kränze. Bastelanleitung mit Tipps und Ideen.

Die Kränze brauchen eine Unterlage. Für dickere Modelle taugen Strohkränze mit einer Stärke zwischen drei und zwölf Zentimetern, erläutert Walther. Für filigrane Kränze reichen gewellte Drahtreifen. Ein etwa vier Zentimeter breites, braunes oder dunkelgrünes Vliesband kommt um einen Strohrömer. «Mit dem Vlies verhindert man, dass das helle Material des Strohs zwischen den Blüten und Blättern durchschaut», erläutert Bennor. Außerdem verhindere die Lage, dass die Feuchtigkeit in das Stroh eindringt. Um einen Drahtstreifen kommt am besten ein Klebeband, damit das Pflanzenmaterial nicht abrutscht.

Sonnenblumen machen sich gut in einem Gesteck. picture-alliance/ dpa

Passende Kranz-Aufhängungen

Die Materialien liegen schuppenförmig auf dem Rohling, so dass die Spitzen der folgenden Blätter, Zweige oder Fruchtstände den Draht oder die Stecknadeln verdecken. Zum Aufhängen dienen am besten Bänder, Kordeln oder Bast. Bindedraht, der rosten kann, könne Flecken an der Tür hinterlassen, sagt Walther. Sie rät, darauf zu achten, dass das Gebinde nicht an die Tür schlägt oder an ihr scheuert.