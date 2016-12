Adventskranz selber binden: So geht es

Selbst gebunden und dekoriert sieht der Adventskranz noch schöner aus - und das geht sogar ohne Tannenzweige.

Mit Tannengrün, Schleifen und getrocknetem Obst kann man einen Adventskranz nach eigenem Geschmack gestalten. Dafür braucht man zuerst den Kranz, den man entweder fertig gebunden kauft kann oder selbst anfertigt.

Strohkränze als Basis für Adventskranz Strohkränze, auch Strohrömer genannt, sorgen für die nötige Stabilität. Es gibt sie von 20 bis zirka 60 Zentimeter Durchmesser. Die Tannenzweige werden daran mit sogenannten Steckhaften befestigt. Als Unterlage für Gestecke eignen sich auch Steckmasse, Moos oder frischer Ton.

Adventskranz aus Zweigen selbst binden Mit etwas Geschick lässt sich aus dickerem Grün eine Kranzunterlage selbst basteln. Dafür sollte man diese mit stabilem Draht fest umwickeln.



Adventskranz aus Weißtanne oder Fichte

Traditionell werden für Kränze Zweige von Weißtanne und Fichte verwendet. Sie haben den großen Vorteil, dass sie duften. Dafür verlieren sie in geheizten Räumen relativ schnell ihre Nadeln.



Adventskranz aus Nordmanntanne oder Nobilis

Robuster und preiswert ist dagegen die Nordmanntanne. Auch die Nobilis-Tanne ist nadelfest, allerdings ist sie wegen ihrer blau-grauen Farbe nicht mehr so gefragt.



Adventskranz aus Wacholderzweigen

Die meisten Menschen wünschen sich ein sattes Grün, das am besten noch gut riecht. Dafür sind duftende Wacholderarten gut geeignet.

dpa Adventskranz dekorieren Die Dekoration des Adventskranzes gestaltet jeder nach seinem Geschmack. Natürliche Elemente sind beliebt und können selbst veredelt werden: Verwendet werden dafür Nüsse, getrocknete Orangenscheiben, kleine Äpfel, Zimtstangen, Anissterne oder Gebäck. Die Obstscheiben kann man entweder auf Zeitungspapier an der Heizung, im Backofen über mehrere Stunden bei geringer Wärme und Umluft oder über Nacht in einem Dörrautomaten trocknen.

Adventskranz aus Olivenzweigen Wer etwas Außergewöhnliches ausprobieren möchte, bastelt die Adventsdekoration aus Olivenzweigen, mit denen man lockere Kränze binden und dekorieren kann.

Adventskranz ohne Zweige nur mit Deko selbst basteln Eine andere Variante ist ein Kranz ganz ohne Tannengrün oder Zweige: Dafür nimmt man einen großen Teller, stellt unterschiedlich hohe Kerzen hinein und legt dazu ein paar ganze Orangen, die - beispielsweise spiralenförmig - mit Nelken gespickt wurden. Ringsherum lassen sich viele Kugeln unterschiedlicher Farben, etwa in Orange, Gold und Rot, drapieren. Etwas natürlicher mutet dieses Arrangement an, wenn das Gefäß mit Erdnüssen, Walnüssen oder Mandeln befüllt wird.

Adventsdekoration mit Barbarazweigen: Obstbäume beschneiden Eine schöne Tradition sind die sogenannten Barbarazweige. Dafür werden am 4. Dezember, dem Barbaratag, Zweige von Obstbäumen geschnitten und in die Vase gestellt - zu Weihnachten blühen diese dann. Für blühende Gestecke eignet sich frische Steckmasse, welche zunächst in Wasser getaucht wird und später auch gegossen werden kann. Eine edle Kombination sind Pistazienzweige mit roten oder weißen Rosen. Dazu passen Spitzkerzen.

dpa Kerzen oder Lichterkette sicher anbringen Ob man sich nun für kurze Stumpenkerzen oder langstielige Spitzkerzen entscheidet: Sie müssen standsicher am Adventskranz angebracht werden. Dafür eignen sich am besten gekaufte Kerzenhalter, die am Kranz befestigt werden. Wenn kleine Kinder mit im Haus leben, ist zu überlegen, ob man den Kranz lieber mit einer Lichterkette statt mit Kerzen verziert.

Adventskranz selber binden: Kreativ und fast kostenlos Einen Adventskranz kann man mit wenig Aufwand selbst binden. Das meiste Material kommt kostenlos aus dem Garten. mehr

Quelle: dpa