Katzenschnurren macht glücklich und gesund

Katzenschnurren dient der Kommunikation mit Artgenossen und Menschen. Es besitzt sogar Heilkraft und macht glücklich. Doch wie entsteht das sonore Brummen eigentlich?

«Katzen haben in der Interaktion mit Menschen gelernt, Schnurren in unterschiedlicher Ausprägung einzusetzen», sagt Bernauer-Münz. Zum Beispiel zu ihrem persönlichen Vorteil: Das sogenannte «Bettel-Schnurren» beinhaltet Klagelaute, die den Schreien hungriger Menschenbabys ähneln, und mit denen Katzen ihren Halter dazu bewegen wollen, ihnen öfter oder früher Futter zu geben.

Laut aktueller Forschung wird angenommen, dass das Schnurrgeräusch beim Aufprallen der Stimmbänder entsteht. «Interessant ist, dass unsere Hauskatzen beim Ein- und Ausatmen schnurren. Das Schnurrgeräusch beim Einatmen ist kürzer und lauter, beim Ausatmen ist es länger und leiser», erklärt Dunia Thiesen-Moussa, Leiterin der Verhaltensmedizinischen Sprechstunde an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Obwohl Katzen von Geburt an schnurren, muss sich bei den kleinen Tieren das neuromuskuläre System erst einspielen, bis sie klingen wie ihre großen Verwandten.

Schwingungen stimulieren Knochenwachstum

Ziemlich viel Aufwand - doch für was eigentlich? Prof. Leo Brunnberg von der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere an der Freien Universität Berlin hat herausgefunden, dass Schnurren den Selbstheilungsprozess bei Verletzungen wie Knochenbrüchen unterstützt. Die freigesetzten Schwingungen regen die Muskulatur an, stimulieren das Knochenwachstum und erhöhen die Regenerationsfähigkeit.