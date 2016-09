Flöhe bei Hunden: Die sieben größten Irrtümer

Flöhe können bei Haustieren Juckreiz, Allergien und schlimme Krankheiten verursachen. Über die Plagegeister kursieren viele Gerüchte. Doch die wenigsten davon sind tatsächlich wahr.

2. Ohne Blut sterben Flöhe schnell

Meist bleiben Flöhe ihr bis zu 100 Tage währendes Leben einem Wirt treu. In der Regel sammeln Hunde ihren Floh in der Umgebung auf, etwa beim Gassigehen. Ein erwachsener Floh kann geschützt in seinem Kokon bis zu einem Jahr ohne Nahrung überleben und darauf warten, dass sich ein Wirt nähert. Was einen weiteren Mythos entkräftet: Dass Flöhe ohne Blutmahlzeit schnell sterben.