dpa

Hunde: Mit dem Hund in der Stadt unterwegs

Wer viel mit dem Hund unterwegs ist, sollte die Bedürfnisse seines Tieres berücksichtigen. Wie der Stadtbummel gelingt.

Über Waldwege toben, an Baumstämmen schnüffeln: Hunde lieben Bewegung an der frischen Luft. Lange Spaziergänge durch die City bedeuten für Vierbeiner dagegen oft Stress- zu hektisch, zu laut und immer an der Leine. Damit der Stadtbummel für den Hund nicht zur Tortur wird, sollten Besitzer die Bedürfnisse ihres Tieres nicht aus den Augen verlieren.

Wie gewöhnt man Hunde an das Leben in der Stadt? Vor allem Hunde, die laute Stadtgeräusche und große Menschenmengen nicht gewohnt sind, müssen langsam an die neue Situation gewöhnt werden, rät Marius Tünte vom Deutschen Tierschutzbund. Die ersten Ausflüge sollten deshalb nicht länger als eine halbe Stunde dauern. «Hunde sind Lauftiere mit einem großen Bewegungsdrang. Den können sie in der Fußgängerzone nicht ausleben», sagt Tünte.

Wie bereitet man den Hund auf den Stadtbummel vor? Wichtig außerdem: ein Maulkorb für Hunde, bei denen es Vorschrift ist, und das ein oder andere Leckerli. Trotzdem eignet sich nicht jeder Hund für einen Bummel durch belebte Straßen. So sei eine gute Erziehung die Voraussetzung für spätere Ausflüge, sagt Astrid Behr vom Bund Praktizierender Tierärzte in Frankfurt am Main.

Wann muss der Hund an die Leine? Vor allem dort, wo viele Menschen unterwegs sind und der Hund durch jede Menge Eindrücke abgelenkt werden kann, muss der Hund gut an der Leine gehen. «Davon profitiert am Ende auch der Besitzer. Denn wer will schon von seinem Vierbeiner über die Straße gezerrt werden?», sagt Behr. Zusätzlich sollte der Hund die üblichen Kommandos wie «Sitz», «Platz» und «Bleib» beherrschen.

Sollte man Hunde vor dem Geschäft anleinen? Doch was wird mit dem Hund, wenn Frauchen oder Herrchen mal eben schnell etwas einkaufen will? Das Tier vor dem Laden anzuleinen, hält Udo Kopernik vom Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) in Dortmund für keine gute Idee. «Es gibt immer wieder Menschen, die Hunden nicht gerade wohlgesonnen sind.» Sein Rat: «Wer schon vorher weiß, dass er auch in ein Geschäft gehen will, sollte eine zweite Person mitnehmen.» Die könne mit dem Hund in der Zwischenzeit eine Runde drehen.

Kann man den Hund im Auto lassen? Stundenlang im Auto zu sitzen, sei für den Vierbeiner dagegen keine Alternative, sagt Behr. Problem Nummer eins: Im Auto kann es schnell zu warm werden. «Sobald die Sonne rauskommt, heizt sich die Luft im Auto auf- sogar, wenn es draußen noch kühl ist», warnt die Tiermedizinerin. Problem Nummer zwei: Die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Auch wenn der Besitzer plant, nur fix für 30 Minuten in den Baumarkt zu gehen- am Ende werden aus einer halben Stunde schnell mal ein bis zwei.

Was tun mit dem Hund im Restaurant? Was in Geschäften meistens verboten ist, wird in immer mehr Lokalen erlaubt: Hunde haben Zutritt. Wer seinen Vierbeiner mit ins Restaurant nehmen will, muss trotzdem einiges beachten. «Hundehalter sollten sich einen ruhigen Platz suchen, am besten irgendwo am Rand. Hier ist der Hund keinem im Weg und kann sich auch mal ausstrecken», erklärt Tünte. Damit der Hund gar nicht erst auf die Idee kommt, durch den Raum zu wandeln, rät Marius Tünte Besitzern, ihrem Tier etwas zum Spielen mitzunehmen- zum Beispiel einen Kauknochen aus Gummi. Darauf könne der Hund geräuschlos herumbeißen. Geruchsintensive Leckerlis, die beim Zerkauen Krach machen, sind für einen Lokalbesuch nicht geeignet.





Hundehaftpflicht-Versicherung im Vergleich Mit dem Online-Vergleichsrechner Kosten und Tarife für eine Tierhalterhaftpflicht- Versicherung für Hunde und Pferde vergleichen mehr

Quelle: dpa