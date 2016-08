Fantasiereisen: Mit inneren Bildern entspannen

Fantasiereisen bauen Stress ab, können einem Burnout vorbeugen und Kopfschmerzen lindern. Doch nicht jeder ist in der Lage, sich auf die Entspannungstechnik einzulassen.

Bei einer solchen Reise läuft vor dem geistigen Auge eine Geschichte ab. Sie wird von einer anderen Person vorgelesen oder erzählt. Man kann sich aber auch selbst im Kopf Bilder und Eindrücke zurechtlegen, die Ruhe und Gelassenheit symbolisieren. Geführte Fantasiereisen werden häufig in Kursen angeboten, zum Beispiel an Volkshochschulen. Wer kein Seminar besuchen möchte, kann sich für zu Hause eine CD mit Fantasiereisen zulegen.

Kurse und Einzelsitzungen für Anfänger

«Gerade für Anfänger ist es aber von Vorteil, zunächst an einem Kurs oder an einer Einzelsitzung mit einem Dozenten teilzunehmen», erklärt Jennifer Hüge. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende des DBVB - Deutscher Bundesverband für Burnout-Prophylaxe und Prävention mit Sitz in München. In einem Kurs kann es hilfreich sein, sich nach einer Fantasiereise mit anderen über die Erfahrungen auszutauschen. «Außerdem lernt man im Kurs oder bei einer Einzelsitzung, wie man eine Fantasiereise in den Alltag integrieren und somit in Stresssituationen entspannen kann», betont Wettig.