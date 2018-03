Tee als Schönheitsmittel für Haut und Haar

Tee trinken tut gut- noch besser ist Tee als Kosmetikmittel in Haarspülungen, Vollbädern oder als Gesichtswasser. Welche Teesorten sich am besten eignen.

Fast alle Tees haben einen gewissen Wellness-Effekt, alleine durch die Zubereitung: Man muss den Tee dosieren, aufgießen und in Ruhe ziehen lassen, bevor man ihn genießt. «Tee trinken hat mit Innehalten zu tun, mit Pause machen», sagt der Teebuch-Autor Tilmann Schempp. «Das hat etwas sehr Meditatives.» Das spiegelt sich in vielen Kulturen wider- in der englischen «Tea Time» ebenso wie in der japanischen Teezeremonie. Doch Tee bietet mehr als Entspannung und Geschmackserlebnis: Er kann aufmuntern, beruhigen und schön machen.