Kürbis: Hokkaido ist der Liebling der Köche

Kürbis als Suppe, Chutney oder gebraten: Mit der Sorte Hokkaido ist die Zubereitung ein Kinderspiel.

Hokkaido-Kürbisse müssen nicht geschält werden

Außerdem ist er gesund. Der Hokkaido enthält in seinem Fruchtfleisch mehr Karotin als Karotten. Hinzu kommen Vitamin A, C und E sowie Kalium, Kalzium, Zink und Magnesium. Hokkaidokürbisse sind sehr kalorienarm - 100 Gramm enthalten lediglich 23 Kilokalorien. Was den Hokkaido aber zum Liebling der Kürbisesser macht, sind nicht allein sein Gewicht und der Gesundheitswert: Dieser Kürbis muss nicht geschält werden, die Schale bleibt dran, wird mitgegart und mitverzehrt. Das ist in der Küche eine enorme Erleichterung, weil es jede Menge Zeit spart.