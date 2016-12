Eiscreme aus nur einer Zutat selber machen

Cremiges Eis mit nur einer einzigen Zutat und ganz ohne Eismaschine? Das funktioniert tatsächlich. Wir verraten die magische Zutat und erklären, wie es geht.

Zubereitung:

Eine sehr reife und weiche Banane in gleichgroße Scheiben schneiden. Bananenscheiben in die Plastikdose oder den Gefrierbeutel geben, gut verschließen und für mindestens zwei Stunden oder über Nacht in den Tiefkühlschrank legen.



Gefrorene Bananenscheiben mit der Küchenmaschine oder dem Pürierstab pürieren, dabei das Fruchtmus immer wieder vorsichtig mit einem Löffel von den Rändern des Rührgefäßes nach unten schieben. So lange pürieren, bis keine Fruchtstückchen mehr im Bananenmus enthalten sind.



Noch ein paar Sekunden weiterpürieren, um dem Bananeneis Volumen zu geben. Nach Wunsch weitere Zutaten wie Schokostückchen, etwas Honig oder Nüsse einrühren.



Wer will, kann die Bananeneiscreme sofort essen. Sie ist allerdings noch sehr weich. Für die echte Eiscremekonsistenz muss das Bananenmus zurück in die Plastikdose oder in den Gefrierbeutel und durchfrieren.