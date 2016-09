Pesto verleiht nicht nur Nudeln Pep

Klassisches Pesto schmeckt intensiv nach würzigen Kräutern, Olivenöl und Knoblauch. Aber die ungekochte Soße kann noch viel mehr. Vor allem, wenn man selbst zum Mörser greift.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind so vielfältig wie die Zutatenkombis für das Pesto (italienisch: pestare, «zerstampfen») selbst. «Das Pesto eignet sich auch gut als Füllung, etwa für Hähnchen. Ich mag es auch in Verbindung mit Blätterteig sehr gerne und mache daraus kleine Pesto-Schnecken», sagt Foodblogger Malte Adrian.

Die Kochbuchredakteurin Carola Reich vom Dr. Oetker Verlag benutzt das Pesto auch für den Caprese-Salat mit Tomaten und Mozzarella, zur Zubereitung von Fisch und Garnelen, als Kruste mit Semmelbröseln für Braten, als Zugabe in Dressings oder mit Frischkäse verrührt als Brotaufstrich. «Aber immer in kleinen Mengen, ansonsten wird es schnell zu viel», sagt sie.

Pesto selber machen: Einfach, schnell und lecker

Foodblogger Adrian rät grundsätzlich dazu, Mörser, Blitzhacker oder Pürierstab selbst in die Hand zu nehmen. «Die Qualität von gekauften Gläschen ist maximal durchschnittlich. Pesto ist so einfach und schnell in der Zubereitung, das macht man am besten immer selbst.» Für ein tolles besseres Geschmackserlebnis, ist es besonders wichtig, auf die Frische, den Geschmack und die Qualität der Zutaten zu achten.