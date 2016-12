Plätzchen backen: Mit einem Teig viele Varianten kreieren

Kekse für alle: Wie man mit einem Teig ganz einfach viele Variationen von Plätzchen herstellen kann.

Wenn sich die Adventsfeiern häufen und die Einkaufslisten stapeln, bleibt von der viel beschworenen Gemütlichkeit oft nicht viel übrig. Dann sollen auch noch Plätzchen gebacken werden, am besten eine leckere, bunte Auswahl. Damit das nicht in Stress ausartet, bietet es sich an, einen Grundteig zuzubereiten und diesen zu variieren.