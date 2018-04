Stress immer häufiger Anlass für Zahnarzt-Besuch

Der Arzt behandelt, doch der Schmerz lässt nicht nach. Zahnarzt Mike Jacob berichtet von immer mehr Patienten, deren Beschwerden mit einer rein technischen Behandlung nicht heilbar sind.

Mainz (dpa) - Immer mehr Patienten leiden nach Expertenansicht stressbedingt unter Zahnbeschwerden. «Sowohl die Zahl der Beschwerden als auch deren Intensität haben sich in den letzten 30 Jahren vergrößert», sagte der Zahnarzt Mike Jacob aus Dillingen (Saarland).

Jacob spricht über dieses Thema am Samstag (14. April) in Mainz beim Kongress «Zahnheilkunde» der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz. Die Zahnärzte widmen sich auch den Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Berufsalltag, der Zahnvorsorge im Alter und dem Umgang mit chronisch kranken Patienten. Nach Angaben des Veranstalters ist es der größte wissenschaftliche Kongress dieser Art in Rheinland-Pfalz. Er findet alle zwei Jahre statt.