Fünf Monate Warten auf Behandlung bei Psychotherapeuten

Wer ein psychisches Leiden hat, braucht in Deutschland viel Geduld. Kassenpatienten warten ohne akute Notlage oft mehrere Monate, bis sie einen Behandlungsplatz bekommen.

Deutliche Unterschiede zeigten sich in der Studie zwischen Stadt und Land. In Großstädten liegt die durchschnittliche Wartezeit auf eine Behandlung bei Psychotherapeuten für Kassenpatienten bei etwa vier Monaten. Doch die Werte können schwanken. In Berlin sind es zum Beispiel im Mittel 13,4 Wochen, in Hamburg 18 Wochen. Außerhalb der Großstädte warten Patienten im Schnitt fünf bis sechs Monate. Ein Sonderfall sei das Ruhrgebiet als Ballungsraum mit mehr als sieben Monaten Wartezeit. Der Verband fordert deshalb bundesweit mindestens 7000 psychotherapeutische Praxissitze zusätzlich, vor allem in Regionen mit soziostrukturellen Problemen wie zum Beispiel hoher Arbeitslosigkeit.