Wie traditionelle Hausmittel Kindern helfen

Ob die Nase läuft, das Knie aufgeschlagen ist oder der Bauch grummelt - vor der Medizin auf Rezept greifen Eltern gern auf altbewährte Hausmittel zurück. Fencheltee und Wadenwickel wirkten schon zu Großmutters Zeiten. Und sei es, weil Mama oder Papa sich kümmern.

Die Zwiebel leistet auch bei leichten Ohrenschmerzen gute Dienste. Dafür die Zwiebelstückchen in einen Teebeutel geben und vor das Ohr legen. «Das nimmt so ein bisschen den Spannungsschmerz vom Trommelfell», sagt Volbracht. Lassen die Schmerzen nicht nach oder kommt hohes Fieber hinzu, ist ein Arztbesuch ratsam.

Statt abschwellenden Nasentropfen hilft Kindern mit verstopfter Nase manchmal auch eine einfache Kochsalzlösung. Wer die nicht selbst herstellen möchte, kann fertige Ampullen in der Apotheke kaufen. Hebamme Hagen-Herpay träufelt bereits bei verschnupften Säuglingen ein Tröpfchen in die Nase.

«Bei Entzündungen, Stauchungen und Quetschungen, bei harmlosen Insektenstichen - immer, wenn in den Weichteilen Hitze ist und Schmerz, ist Quark gut», sagt Rainer Stange, Internist und Experte für Naturheilverfahren am Immanuel Krankenhaus Berlin. Am besten schön kalt aus dem Kühlschrank, wird er direkt auf die schmerzende Stelle aufgetragen. Die Wirkung ähnelt einem Kühlpack. «Nur dass der Kontakt noch besser ist, er kommt gut an die Haut ran, ist sehr gut anmodellierbar und haftet auch gut.» Oberflächliche Schürfwunden dagegen nur mit Wasser reinigen.