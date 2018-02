Tipps für Hygiene im Haushalt gegen das Viren-Ping-Pong

Innerhalb einer Familie steckt man sich schnell mit einer Erkältung oder Magen-Darm-Keimen an. Wer dem Einhalt gebieten will, braucht eine anständige Husten-Schnupfen-Etikette. Gegen die umweltstabilen Erreger hilft vor allem Reinlichkeit.

Köln (dpa/tmn) - Den Anfang macht das Kitakind. Bewaffnet mit einem der zahlreichen Keime, die in Krippen und Kindergärten von Kind zu Kind wandern, steckt es flugs den Älteren an. Der wiederum trägt es in die Grundschule.