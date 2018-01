So kann man Sport treiben trotz Gelenkschmerzen

Nicht zu hart, nicht zu heftig, nicht zu plötzlich: Stoßbelastungen sind für die Gelenke Gift. Doch mit der richtigen Umsetzung, der nötigen Vorsicht und der einen oder anderen Abwandlung ist sportliche Aktivität auch bei Gelenkschmerzen möglich.

Man müsse sich den Knorpel vorstellen wie einen mit Wasser gefüllten Schwamm. «Nicht nur Jesus kann auf Wasser gehen, wir tun es jeden Tag!» Sobald jemand ein Gelenk belastet, wird der Schwamm minimal zusammengedrückt, etwas Flüssigkeit tritt in den Gelenkspalt: «Das wirkt wie ein Schmiermittel und ermöglicht uns das Laufen», erklärt der Orthopäde und Sportmediziner. Das Problem: Je länger sich der Schwamm in einer Position befindet, desto mehr wird er ausgedrückt. «Wenn der Knorpel an einer Stelle immer wieder belastet wird, geht er kaputt.»