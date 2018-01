Kopfschmerztabletten wie Pausenbrot - Alternativen gefragt

Tabletten gegen Kopfweh gehören für viele Jugendliche zum Alltag. Die «Aktion Mütze» will das ändern und geht direkt in die Schulen. Ihr Ansatz: Wissen hilft gegen Schmerzen.

Mehrere Studien zeigten, dass Kopfschmerzen im Kinder- und Jugendalter tendenziell zunähmen, berichtete der Generalsekretär der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, Charly Gaul. Als Gründe würden unter anderem Multitasking und zu wenig verfügbare Freizeit genannt. «Streit im Freundeskreis ist auch ein Risikofaktor, alles was in Richtung Mobbing geht.»

«Das Konzept, wir gehen in Schulen und machen was, ist prinzipiell richtig», sagt Gaul, der auch Neurologe an der Migräne- und Kopfschmerzklinik in Königstein im Taunus ist. «Informationsvermittlung alleine ist wirksam.» Dies zeige die Münchner Untersuchung zu Kopfschmerzen bei Gymnasiasten (Mukis), bei der mehr als 1000 Gymnasiasten mitgemacht haben. Schon eine einstündige Schulstunde über die Risikofaktoren von Kopfschmerzen und Migräne habe danach einen messbaren Effekt auf die Schüler.