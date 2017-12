Per Operation zum knackigen Po?

In einigen Ländern gehören Popo-Auffüllungen zum schönheitschirurgischen Alltag. Mittlerweile werden sie auch von deutschen Ärzten angeboten. Solche Eingriffe sind jedoch mit Risiken verbunden. Und es gibt nachhaltigere Wege zum knackigen Gesäß.

München (dpa/tmn) - In Brasilien sind sie längst Alltag: Korrekturen am Po. Das Gesäß steht dort mittlerweile mehr im Fokus als die Brust, erklärt Torsten Kantelhardt, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC).

Auch in Deutschland bieten viele Kliniken und Privatpraxen Po-Vergrößerungen an. Die vermeintlich schnelle Lösung gibt es allerdings nicht ohne Risiken. Und sie hat ihren Preis. Eine gängige chirurgische Methode, das Hinterteil in Form zu bringen, ist die Auffüllung mit Eigenfett, erläutert Markus Klöppel, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie aus München. Dafür entnimmt der Arzt zunächst Fett zum Beispiel aus den Oberschenkelaußenseiten. Dieses wird in mikroskopisch kleine Zellverbände zerlegt und dann ins Gesäß gespritzt.