Günstige Mundspülungen schneiden im Test am besten ab

Ob für ein frisches Gefühl im Mund oder als Prophylaxe gegen Karies: Mundspülungen sind bei Erwachsenen nach wie vor beliebt. Doch was taugen die Produkte vom Discounter?

Die Spülung sollte Fluorid enthalten, das nachweislich vor Karies schützt. Außerdem kam es im Test auf Bestandteile in den Produkten an, die der Entstehung vor Plaque entgegenwirken. Darauf weist Stiftung Warentest in ihrem aktuellen Heft «test» (Ausgabe 1/2018) hin.