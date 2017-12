Hilfe bei Gelenkbeschwerden: Behandlungsformen im Überblick

Ob Osteopathie, Manuelle Therapie oder die klassische Krankengymnastik - für Patienten mit Gelenk- oder Muskelschmerzen gibt es diverse Behandlungsmethoden. Doch nicht jede Therapie ist für jeden Schmerzgeplagten gleichermaßen geeignet. Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Aber was unterscheidet diese Therapieformen eigentlich, und woran erkennen Patienten einen guten Therapeuten? Physiotherapie und Krankengymnastik Genau genommen handelt es sich um dasselbe, erklärt der Physiotherapeut Michael Tiermann aus Aachen. Sein Kollege Michael N. Preibsch vom Deutschen Verband für Physiotherapie ergänzt: «Unsere Berufsbezeichnung ist Physiotherapeut, aber das, was ein Arzt verordnet, ist landläufig als Krankengymnastik bekannt.»

Physiotherapeuten müssen Manuelle Therapie gesondert lernen. Es handelt sich um eine Zusatzqualifikation. «Patienten sollten darauf achten, dass ihr Therapeut staatlich anerkannt ist», rät Preibsch. Damit ist gewährleistet, dass der Therapeut eine entsprechende Aus- oder Weiterbildung vorweisen kann. Mediziner Locher setzt die Kriterien noch deutlich strenger an: «Sicher aufgehoben ist man damit nur bei einem Facharzt mit der Zusatzqualifikation Manuelle Medizin.» Dieser sei in der Lage, eine Diagnose zu stellen und die Behandlung auch bei Komplikationen zu beherrschen.

Orthopäde Locher, selbst auch Osteopath, schränkt ein: Die Osteopathie gehe in vielen Einzelfragestellungen und Interpretationen «weit über das hinaus, was in Deutschland als wissenschaftlich anerkannte Medizin» gilt. In vielen Einzelaspekten sei das Konzept zwar fortschrittlich und ernst zu nehmen. Er rät aber, bei Beschwerden zunächst einen Facharzt aufzusuchen: «Die Grunddiagnose muss auf einer soliden wissenschaftlichen Basis stehen.» Zum Beispiel sollte ein Arzt ausschließen, dass die Bauchschmerzen eines Patienten von einem Tumor oder einem Gefäßproblem stammen, bevor ein Osteopath darauf herumdrückt.