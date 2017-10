So gelangt man zu mehr Gelassenheit

Weniger Stress und Aufregung im Leben - wer wünscht sich das nicht. Doch Gelassenheit kommt nicht von allein. Die Autorin Alexandra Reinwarth weiß, wie man zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit kommt.

Fühlt sich jemand wahnsinnig gestresst, weil es wieder einmal nicht so läuft wie gewünscht, hilft es ihr zufolge bildlich gesprochen aus der Situation herauszutreten. Am besten stellt man sich vor, wie die Bushaltestelle von oben aussieht, dann die ganze Stadt, das Land, die Erde. «Sie werden feststellen: Von der Milchstraße aus gesehen ist das pünktliche Erscheinen beim nächsten Termin gar nicht mehr so entscheidend.»

Wer auf Dauer mehr innere Ruhe finden will, sollte versuchen, Druck rauszunehmen. «Viele Menschen sind getrieben von dem, was sie selbst und andere von ihnen erwarten.» Gegen das schlechte Gewissen, wenn man eine Bitte ausgeschlagen hat, hilft, die Situation gedanklich umzukehren: «Wäre ich beleidigt, wenn meine Nachbarin nicht mit ins Theater geht?» Vermutlich nicht.

«Letztlich ist das meist auch eine Frage der Prioritäten», sagt Reinwarth. Jeder sollte sich ab und an vor Augen führen, was ihm wirklich wichtig ist - und was weniger. So lernt man mit der Zeit, sich selbst so anzunehmen, wie man eben ist. «Das hilft ungemein, gelassener zu werden.»