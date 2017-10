Wenn der Griff zum Medizinschrank gefährlich wird

Menschen therapieren sich zunehmend selbst. Fehlanwendungen können aber den Erfolg erheblich beeinträchtigen. Die Eigenbehandlung von Beschwerden ist auch bei einem Schmerzkongress in Mannheim ein Thema.

Allein in Baden-Württemberg nimmt ein Viertel der Befragten einer Forsa-Studie zufolge bei Beschwerden mindestens einmal im Monat rezeptfreie Medikamente. Experten sehen dies mit gemischten Gefühlen. «Selbstmedikation ohne Beratung oder eine blinde Bestellung in anderen Vertriebskanälen kann gefährlich werden», meint etwa Josef Kammermeier, VizevoSelbrsitzender des Bayerischen Apothekerverbands (BAV). Apothekern komme hier eine Rolle als «Filter» zu. «Wir trennen vermeintliche Wundermittel und Quacksalberei von verantwortungsvoller Arzneimittelanwendung.»

Selbstmedikation - also die Eigenbehandlung von Beschwerden - sowie Schmerzchronifizierung oder Cannabis als angebliches Allheilmittel sind auch Themen des mehrtägigen Deutschen Schmerzkongresses, der am 11. Oktober in Mannheim beginnt. «Ich wünsche mir, dass von dem Kongress die Botschaft ausgeht, dass man Schmerzen gut behandeln kann», sagt Oberärztin Stefanie Förderreuther von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München.