Künstliche Gelenke entzünden sich bei Rheumatikern häufiger

Rheumatiker sind Schmerzen gewohnt. Oft schreiben sie diese der Grunderkrankung zu. Der Grund kann aber auch ein anderer sein - sofern die Betroffenen künstliche Gelenke haben.

Häufig werde diese Möglichkeit übersehen, einfach weil die Betroffenen häufig Probleme mit schmerzenden Gelenken haben. Braucht ein Rheumapatient ein neues Gelenk, ist die OP eigentlich mit der bei einem Nicht-Rheumatiker vergleichbar. Nur ist das Risiko, dass sich das neue Gelenk entzündet, deutlich höher. Das liegt zum einen an der Grunderkrankung, zum anderen aber auch an den Medikamenten, die Rheumatiker in der Regel einnehmen. Sie schützen einerseits vor Entzündungen, schwächen aber häufig auch die Abwehrkräfte. Dadurch haben Bakterien und andere Erreger leichtes Spiel.