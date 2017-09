Wie man eine Psychose früh erkennt

Dass jemand, der Halluzinationen hat, zum Arzt gehen sollte, ist den meisten Menschen klar. Noch besser ist aber, sich bereits in Behandlung zu begeben, wenn die Erkrankung noch gar nicht richtig ausgebrochen ist. Aber woran erkennt man sie dann?

Schon bei solchen Symptomen sei es sinnvoll, in ein Früherkennungszentrum zu gehen und sich dort untersuchen zu lassen, erklären die Nervenärzte. Manchmal können auch die Profis zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob die Anzeichen frühe Symptome einer Psychose sind oder nicht. In dem Fall kann es sinnvoll sein, sich in regelmäßigen Abständen im Zentrum vorzustellen.