Wo sich der Mensch am besten erholen kann

Entspannung und Ruhe sind wichtig für den Menschen. Dabei hat jeder seine Lieblingsorte, wo er sich in der Freizeit gerne aufhält und abschalten kann. Studien zeigen allerdings, dass es einen Ort gibt, der eine besonders erholsame Wirkung hat.

Wien (dpa/tmn) - Der eine macht lieber einen Städtetrip, andere gehen in den Bergen wandern, wieder andere zieht es ans Meer - wo aber erholt sich der Geist am besten? Entscheidend für den Erholungswert einer Umgebung ist der Anteil an Natur, sagt die Umwelt-Gesundheitspsychologin Renate Cervinka.