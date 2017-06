Warum Antibiotika nicht immer wirken

Eine neue Studie zeigt, dass viele Ärzte noch immer scheinbar sorglos Antibiotika verschreiben. So können sich multiresistente Keime bilden, die vor allem Patienten im Krankenhaus gefährden.

Resistente Keime kommen häufig in Krankenhäusern vor. Bei der Infektion spielen oft Hygienemängel, vor allem die Händehygiene, eine Rolle. Laut Robert-Koch-Institut kommt es jährlich zu 30 000 bis 35 000 Infektionen mit multiresistenten Keimen in deutschen Krankenhäusern. Davon gehen rund 1500 Fälle (0,3 Prozent) auf Erreger zurück, die gegen fast alle Antibiotika resistent sind.

Laut europäischem Präventionszentrum ECDC werden jährlich bis zu 25 000 Todesfälle in Europa mit Resistenzen in Verbindung gebracht. Nach derzeit bestmöglichen Schätzungen sterben in deutschen Krankenhäusern 1000 bis 4000 Menschen im Jahr an den resistenten Keimen. Andere Schätzungen gehen laut Gesundheitsökonom Gerd Glaeske von der Uni Bremen von bis zu 15 000 Toten aus.