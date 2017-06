Transplantation von humanen Herzklappen ist streng geregelt

Nicht nur Organe können gespendet werden, sondern auch Gewebe. Im Gegensatz zu Herz, Niere und Co. muss der Transfer von Spender zu Empfänger dabei nicht ganz so schnell gehen. Im Gegenteil.

Rostock (dpa) - Im Reinraum der Rostocker Gewebebank Mecklenburg-Vorpommern (GTM-V) herrscht angespannte Ruhe. Auf der sterilen Werkbank liegt vor dem Arzt Frank-Peter Nitschke ein etwa 300 Gramm schweres Herz, das am Tag zuvor einem gestorbenen Patienten entnommen wurde.

Die GTM-V hat - pünktlich zum Tag der Organspende am Samstag (3. Juni) - die Erlaubnis zur Herstellung humaner Herzklappen und Gefäße erhalten. Die Klappen würden zunächst gelagert, bis in absehbarer Zeit die Genehmigung für die Weiterverarbeitung erfolge.

Das präparierte Gewebe kann in flüssigem Stickstoff fünf Jahre gelagert werden. Die Gewebebank ist den Angaben zufolge eine von bundesweit fünf, die Herzklappen präparieren dürfen.

«Diese Zeit ist von großer Bedeutung», sagt der Intensivmediziner am Rostocker Südstadt-Klinikum Jan Roesner. Vor allen dann, wenn bei den Verstorbenen kein Spenderausweis oder entsprechende Patientenverfügung vorliegen und die Angehörigen entscheiden müssen.

Etwa 1000 Herzklappen, im Fachjargon «Homografts» genannt, werden pro Jahr in Deutschland benötigt, der Bedarf übersteigt damit deutlich das Angebot, sagt der medizinische Direktor der Stiftung Europäische Gewebebanken, Theo de By. Er verweist auf die strengen Richtlinien, mit denen Gewebeentnahmen gesetzlich geregelt sind. Eine ungenehmigte Nutzung von Gewebe Verstorbener sei ausgeschlossen. Insgesamt etwa 52 000 Mal pro Jahr wird in Deutschland Gewebe transplantiert, im Gegensatz zu etwas mehr als 3000 Organtransplantationen im Jahr 2016.