Experten warnen vor Todesrisiken für Patienten in Kliniken

Krankenhäuser sollten Patienten weniger Risiken aussetzen. Versicherte sollten klar sehen können, welche Klinik wie gut ist. Doch längst sind Experten ernüchtert von Gröhes Klinikreform.

Berlin (dpa) - Krankenhauspatienten in Deutschland sind aus Expertensicht unnötig hohen Todesrisiken ausgesetzt. So behandelten viele Kliniken Patienten in Bereichen, in denen sie wenig Erfahrung hätten, sagte der Klinikexperte Marcel Weigand. Damit steige die Gefahr zu sterben dramatisch.