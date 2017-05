Hinter Nackenschmerzen kann auch Migräne stecken

Eine Migräne-Erkrankung ruft nicht immer nur Kopfschmerzen hervor. Die Schmerzen können auch woanders auftreten. Nervenärzte erklären, wann ein Besuch beim Arzt angebracht ist.

Krefeld (dpa/tmn) - Bei Migräne denken die meisten Menschen an Kopfschmerzen - sie kann aber auch Schmerzen im Nacken, in den Augen oder den Zähnen verursachen. Darauf weist der Berufsverband Deutscher Nervenärzte (BVDN) hin.

Dass Migräne bis in den Nacken ziehen kann, hängt mit dem großen Hinterhauptsnerv zusammen. Dieser verläuft am Hinterkopf bis in den Nacken hinab. Im Gehirn treffen seine Ausläufer mit denen des Trigeminusnervs zusammen. Dieser wiederum wird verstärkt aktiviert, wenn jemand einen Migräneanfall hat.