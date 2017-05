Ist Multitasking wirklich schlecht fürs Gehirn?

Ob zu Hause in der Familie oder im Job - in vielen Situationen ist Multitasking gefragt. Einige Menschen kommen damit gut zurecht, andere eher schlechter. Doch kann es dem Gehirn schaden?

«Das kommt darauf an», sagt Prof. Dietrich Manzey, der an der TU Berlin den Lehrstuhl für Arbeits-, Ingenieur- und Organisationspsychologie innehat. «Unsere Daten lassen vermuten, dass sich Menschen in dieser Hinsicht deutlich unterscheiden.» Manche sind im Multitasking sehr gut und mögen es auch, andere vermeiden es, so gut es geht.