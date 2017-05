Herzstillstand: Nur selten gibt es sofort Hilfe

Nach einer Herzattacke zählt jede Minute. Nur zehn Prozent der Betroffenen überleben. Das liegt auch daran, dass sich hierzulande zu wenige Menschen mit Wiederbelebung auskennen - im Unterschied zu skandinavischen Ländern.

«Deutschland ist allerdings endlich nicht mehr europäisches Schlusslicht bei der Reanimation durch Laien», sagte DGAI-Präsidiumsmitglied Jan-Thorsten Gräsner der Deutschen Presse-Agentur. Vor neun Jahren lag die Laien-Reanimationsquote in Deutschland sogar nur bei 16 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Quote mehr als verdoppelt, betonte Gräsner vor dem in Nürnberg Notfallmedizin-Kongress seiner Gesellschaft in Nürnberg, bei dem es auch um die Reanimation durch Laien geht.