Richtiges Händewaschen: Zweimal Happy Birthday summen

Hatschi! Frühjahrszeit ist wieder Erkältungszeit. Regelmäßiges Händewaschen ist das beste Mittel, um sich vor Keimen zu schützen. Das hilft aber nur, wenn man es richtig macht.

Der Kontakt mit Keimen lässt sich nie ganz vermeiden. Menschen teilen sich Gegenstände, sie geben sich die Hand und streicheln ihr Haustier. Irgendwann später reiben sie sich das Auge oder putzen die Nase - die Erreger dringen über die Schleimhäute in den Körper ein. Ein Großteil der ansteckenden Krankheiten wird so übertragen. Händewaschen verhindert das und schützt so den Einzelnen und die Allgemeinheit vor einer Infektion, erklärt Andrea Rückle von der BZgA anlässlich des Welt-Handhygienetages am 5. Mai.