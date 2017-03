Spezielle Hygiene-Waschmittel sind meist überflüssig

Moderne Waschmaschinen sparen Energie, waschen aber auch mit weniger Hitze als früher. Wird die Wäsche dabei noch hygienisch sauber? Und was ist zu tun, wenn jemand krank ist?

Leipzig (dpa/tmn) - Das Kind hat sich erbrochen, auf die neue Jacke. Sie muss in die Wäsche - klar. Aber reicht es, den Anorak bei 40 Grad zu waschen? Und müssen spezielle Hygiene-Waschmittel her, um Bakterien abzutöten?

«Entscheidend dafür, wie sauber die Wäsche wird, ist der mechanische Effekt», erklärt Prof. Iris F. Chaberny. Sie ist Direktorin des Instituts für Hygiene/Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Leipzig. Das heißt: Die Wäsche muss gut durchgespült werden, und das ist in modernen Waschmaschinen in der Regel der Fall.