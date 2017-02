dpa

Sperrkreis in Havelsee nach Vogelgrippe-Fall aufgehoben

Aufatmen in der Stadt Havelsee: Nach einem Geflügelpest-Fall ist das Sperr- und Beobachtungsgebiet wieder aufgehoben worden. Es habe seither in dem Bereich keine neuen Nachweise des Erregers H5N8 gegeben, teilte der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Freitag in Bad Belzig mit. Mitte Januar war demnach im Ortsteil Briest eine tote Möwe entdeckt worden, die mit dem Virus infiziert war.

Nach Angaben der Kreisverwaltung gab es am Donnerstag im Landkreis im Raum Wiesenburg/Mark dagegen einen weiteren H5N8-Nachweis bei einem toten Schwan. Es wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» hatten darüber berichtet (Freitag). Immer wieder hatte es in Brandenburg infizierte Wildvögel gegeben, seitdem die Vogelgrippe seit Herbst wieder verstärkt in Deutschland auftritt.

Letzte Änderung: Freitag, 3. Februar 2017 11:40 Uhr

