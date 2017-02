Vogelgrippe-Virus bei Stockente in Spremberg nachgewiesen

Spremberg (dpa/bb) - Der Geflügelpesterreger H5N8 wird in Brandenburg immer häufiger nachgewiesen. Am Donnerstag teilte der Landkreis Spree-Neiße mit, dass eine in Spremberg geborgene tote Stockente infiziert sei. Der Wildvogel lag nach Stadtangaben in der Nähe des Stausees, also nicht im Stadtzentrum.

Die Stockente war am Montag geborgen worden, am Donnerstag bestätigte das Landeslabor Berlin-Brandenburg die Infektion, wie es weiter beim Landkreis hieß. Es wurde ein Sperrbezirk von einem Kilometer Radius und ein noch größerer Beobachtungsbezirk eingerichtet.

Letzte Änderung: Donnerstag, 2. Februar 2017 13:56 Uhr

Quelle: dpa