Jede zweite Frau und jeder vierte Mann werden älter als 85

Deutschland wird alt - sehr viele Menschen erleben inzwischen ihren 80. oder gar 85. Geburtstag. Das Ende eines Lebens bestimmen oft schwer zu bekämpfende Krankheiten: Fast ein Viertel der Menschen, die 2015 starben, erlagen einem Krebsleiden.

Wiesbaden (dpa) - Knapp die Hälfte aller Frauen, die 2015 in Deutschland starben, waren über 85 Jahre alt. Nur ein Viertel der verstorbenen Männer wurde so alt.

Insgesamt ist die Zahl der Todesfälle gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent gestiegen: 2015 starben 925 200 Menschen. Das geht aus der Todesursachenstatistik hervor, die nun in Wiesbaden veröffentlicht wurde.

Die häufigste Todesursache im Jahr 2015 war - wie schon in den Vorjahren - eine Herz-/Kreislauferkrankung. 39 Prozent aller Sterbefälle waren darauf zurückzuführen, also 356 625 Todesfälle. «Vor allem bei älteren Menschen führten diese Erkrankungen zum Tod», berichtete Destatis-Mitarbeiterin Silvia Schelo. 92 Prozent dieser Verstorbenen waren demnach 65 Jahre und älter.

Zweithäufigste Todesursache in Deutschland waren die Krebserkrankungen. Beinahe ein Viertel aller Verstorbenen erlag im Jahr 2015 einem Krebsleiden, das waren 226 337 Menschen. Auch hier sind Männer in der Überzahl. 122 916 männlichen Krebsopfern stehen 103 421 Frauen gegenüber, die 2015 an Krebs starben.