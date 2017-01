Wann erkältete Babys zum Arzt sollten

Babys schniefen und husten, wenn sie sich erkältet haben. Das ist im Winter nicht ungewöhnlich. Verweigert ein Säugling aber die Nahrung oder bekommt blaue Lippen, muss er sofort zum Arzt. Es könnte ein gefährliches Virus dahinterstecken.

Das Respiratorische Synzytial-Virus (kurz RSV) kursiert vor allem in der kalten Jahreszeit und wird zum Beispiel beim Niesen über Tröpfchen übertragen. Gerade Kinder stecken sich aber auch über Spielzeug, Türklinken oder andere Oberflächen an, auf denen sich der Erreger befindet. Bei Erwachsenen löst eine Infektion mit RS-Viren meist nur Erkältungssymptome aus. Für Säuglinge und Kleinkinder kann es aber gefährlich werden und zum Beispiel zu einer Lungenentzündung führen.

Am besten, sagen die Kinderärzte, halten Eltern ihr Baby von größeren Menschenansammlungen und erkälteten Personen fern. Außerdem sei es ratsam, sich mehrmals am Tag 20 Sekunden lang die Hände zu waschen und selbst stets in die Armbeuge und nicht in die Hand zu niesen. Das gelte ganz besonders für Eltern von zu früh geborenen Babys oder Kindern mit Herzfehlern, Lungenkrankheiten oder geschwächtem Immunsystem.