PCOS verändert den Körper und verhindert Schwangerschaften

PCOS ist eine Krankheit der Eierstöcke, die nicht zuletzt das Aussehen einer jungen Frau verändert. Je früher Betroffene zum Gynäkologen gehen, desto besser - denn unbehandelt birgt die Krankheit viele Risiken.

Hannover (dpa/tmn) - Dunkler Flaum auf der Oberlippe, manchmal auch am Kinn oder in den Randbereichen des Gesichts: Das können bei jungen Frauen die ersten Anzeichen für PCOS sein.

Oft bekommen Betroffene die Symptome in dieser Phase noch mit einem Rasierer in den Griff. Das gilt auch dann, wenn das Schamhaar über den Intimbereich hinaus auf die Oberschenkel und bis zum Bauchnabel wächst. Wenn dann aber noch Akne, Übergewicht und immer dünnere Haare hinzukommen, wird die Lage langsam ernst.

Dabei macht ein Arzt unter anderem Bluttests, um Hormone im Körper zu bestimmen. Daneben nimmt er die Eierstöcke der Frau per Ultraschall unter die Lupe. «Der Verdacht auf PCOS erhärtet sich, wenn neben den typischen hormonellen Veränderungen an der Außenhülle der Eierstöcke viele kleine Bläschen zu sehen sind», sagt der Hannoveraner Gynäkologe Christian Albring.

Die vier Buchstaben in PCOS stehen für Polycystisches Ovarsyndrom. Fast jede zehnte Frau in Deutschland leidet laut Albring unter dieser Erkrankung der Eierstöcke. Unter anderem unterdrückt PCOS ein Hormon, das die unreifen Eizellen in den Bläschen zur Reifung anregen soll. Auch sind die Eierstöcke nicht mehr ausreichend in der Lage, das männliche Hormon Testosteron, das sich auch bei Frauen bildet, in Östrogen umzuwandeln. Dadurch sammeln sich männliche Hormone im Körper an.