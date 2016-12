Tipps für den Umgang mit Depressiven

Niedergeschlagen, antriebslos, Angst vor der Zukunft: Eine Depression beeinträchtigt nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch Freunde und Angehörige. Wie verhält man sich am besten? Was ist hilfreich?

Am wichtigsten ist, den Betroffenen ernst zu nehmen und Verständnis zu haben, wie das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) in einer neuen Patienteninformation erklärt. Außerdem sollte man den Freund oder Angehörigen - wie man es bei jeder anderen Erkrankung auch machen würde - ermutigen, sich professionelle Hilfe zu suchen.