Eistrends 2016: Sorbets, Pistazieneis und Eis ab 18

Die Klassiker Vanille, Schoko und Erdbeer sind im Sommer 2016 wieder die beliebtesten Sorten. Neues wie Jägermeister- oder Ziegenmilcheis sorgen jedoch für Abwechslung.

Jägermeister, Redbull oder Gurke-Limette: Experimentierfreudige Kunden halten die Eishersteller Deutschlands auf Trab. Bestimmte Trends und Innovationen in den zahlreichen Eisdielen zeichnen sich auch in der heimischen Küche ab.

Manche Eisfans sind allerdings noch experimentierfreudiger: Bei der Eisdiele Bellissima in Bremen Blumenthal werden kreative Speiseeiskreationen angefertigt, darunter Eis mit Redbull oder Gurke-Limette. Auch «Eis ab 18» wird gerne bestellt: Es gibt kalte Leckereien mit verschiedenen Whiskysorten und auch Jägermeistereis.

Laktosefreies Eis und Eis mit Ziegenmilch

Das Eislabor Bremen versucht sich auch an mutigen Kreationen, dabei werden auch Unverträglichkeiten berücksichtigt: Einige Sorten des Eisherstellers werden ohne Laktose angeboten. Dazu benutzt der Eismacher verschiedene Früchte, Zucker und ein Bindemittel wie etwa Johannisbrotkernmehl statt Milch und Sahne. Dabei ist laktosefreies Eis nicht aufwendiger in der Herstellung. Darüber hinaus bietet das Eislabor auch Eiscreme mit Ziegenmilch an. «Mähngo» - Mangoeis mit Ziegenmilch - geht regelmäßig über die Ladentheke.