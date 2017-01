Zahnprothese: Gewöhnung an Dritte braucht Zeit

Seine Zahnprothese trägt niemand richtig gerne. Mit ein paar Tipps und etwas Übung kommt man mit dem Zahnersatz aber besser klar.

Wer seine Prothese gerade neu bekommen hat, sollte sie regelmäßig tragen und sich den Umgang wie das Einsetzen und Herausnehmen gut zeigen lassen. «Am Anfang sollte man das Einsetzen der Prothese am besten vor dem Spiegel üben», empfiehlt Oesterreich. Die Prothese sollte sich beim Sprechen oder Kauen nicht lockern.

Gewöhnung an Prothese dauert Vierteljahr

An eine Vollprothese gewöhnt man sich nicht von heute auf morgen. «In der Regel hat man ein Vierteljahr damit zu tun», sagt Oesterreich. Wichtig ist, dass man die Prothese regelmäßig trägt - so gewöhnt man sich am ehesten daran. Auch das Sprechen kann man üben, etwa indem man sich selbst die Zeitung vorliest.