Veneers verblenden verfärbte Zähne: Infos, Kosten, Risiken

Veneers sorgen dafür, dass das Gebiss weiß, ebenmäßig und lückenlos aussieht. Aber: Veneers sind teuer- und müssen aus eigener Tasche bezahlt werden.

Veneers werden vorrangig aus ästhetischen Gründen gewünscht. Aus medizinischen Gründen sind sie meist nicht notwendig. Üblicherweise werden die vorderen Zähne mit Veneers verkleidet. So kann der optische Eindruck der Zahnfront sich verbessern. Veneers sollten vor allem dann in Betracht gezogen werden, wenn Zähne etwa wegen der Art der Verfärbung nicht mit Bleichmitteln behandelt werden können. Veneers sollten dann verwendet werden, wenn die Zahnsubstanz noch nicht komplett zerstört und eine Krone noch nicht notwendig ist.

Diejenigen, die nachts mit den Zähnen knirschen, sollten von Veneers absehen. Gleiches gilt für jene, die beim Beißen zum Pressen neigen oder etwa an Bleistiften kauen. Bei einem solchen Verhalten besteht die Gefahr, dass Veneers leicht wieder abgehebelt werden können. Wer trotz Zähneknirschens nicht auf Veneers verzichten will, muss nachts eine Schiene tragen.

Den Zähnen geht es an die Substanz- auch an die gesunde. Eben weil die Zähne beschliffen werden.

An den Kontaktstellen zwischen Zahn und Veneer entstehen Angriffsflächen für Bakterien, so dass Zahnerkrankungen folgen können. Veneers müssen deshalb sehr sorgfältig gepflegt werden. Der Zahnarzt sollte den Patienten über alles aufklären, sowohl über Risiken als über die richtige Pflege.

Werden Veneers von der Krankenkasse bezahlt?

Veneers sind fast immer aus kosmetischen Gründen gewünscht und nicht medizinisch notwendig. Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich also nur in Ausnahmefällen an den Kosten. Das heißt, der Patient muss in aller Regel die Kosten für Veneers und Behandlung komplett selbst zahlen.