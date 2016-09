Schwanger werden trotz Fernbeziehung: So klappt's

In einer Fernbeziehung schwanger zu werden, ist oft schwierig. Geduld und ein Eisprungkalender können helfen. Mit Unterstützung des Gynäkologen kann auch getrickst werden.

Erst zusammenziehen und dann ein Kind? Oder erst mal gucken, ob das mit dem Schwangerwerden überhaupt klappt, bevor die sicheren Zelte abgebrochen werden? Paare, die aus beruflichen Gründen eine Fernbeziehung führen und sich trotzdem ein Kind wünschen, entscheiden sich häufig für die letztere Variante, sagt Vanadin Seifert-Klauss. Sie ist leitende Oberärztin an der Frauenklinik am Klinikum rechts der Isar in München. «Die Patientinnen wollen erst schwanger werden und dann ihr Leben ändern.»

Schwanger werden: Schlechte Quote bei Fernbeziehungen

Doch das ist gar nicht so einfach. Während in einer Beziehung mit gemeinsamer Wohnung und regelmäßigem Sex die Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Jahres schwanger zu werden, bei gesunden Frauen bei 80 Prozent liegt, fällt die Quote in Fernbeziehungen in der Regel deutlich schlechter aus.