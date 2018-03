Kaiserschnitt: Was Schwangere darüber wissen sollten

Viele Schwangere wünschen eine Geburt per Kaiserschnitt, manchmal ist er auch medizinisch notwendig. Allerdings hat der Eingriff Konsequenzen- für Mutter und Kind.

Aktuell werden in Deutschland etwa 27 Prozent aller Schwangerschaften durch einen Kaiserschnitt beendet, die Tendenz ist steigend. Viele Frauen wünschen sich sogar einen Kaiserschnitt, für andere ist es eine große Enttäuschung, da sie das Gefühl verlieren, ihr Kind aus eigener Kraft auf die Welt zu bringen.

Einige wichtige Gründe für einen geplanten Kaiserschnitt sind: - Frühgeburten vor der 32. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht von unter 1.500 Gramm - Das Baby liegt nicht normal, sondern zum Beispiel quer oder in der Beckenendlage - Die Plazenta liegt vor dem Muttermund - Das Kind scheint zu groß zu sein für das mütterliche Becken - Mehrlingsgeburten - Auch bei einer HIV-Infektion der Mutter- sowie bei einigen anderen, übertragbaren Infektionskrankheiten- kann ein Kaiserschnitt erforderlich sein, um die Gefahren einer Virusübertragung von der Mutter auf das Kind während der Geburt zu verringern.

Darf der Partner dabei sein?

In vielen Kliniken kann der Partner vor allem bei geplanten Kaiserschnitten mit in den Operationsraum. Klären Sie diese Frage am besten, wenn Sie den Kreißsaal besichtigen.