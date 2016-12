Verbrennungen: Was im Notfall zu tun ist

Verbrennungen sind nicht immer ein Fall für den Notarzt. Bei kleinen Verletzungen kann man sich auch selbst helfen.

Bei kleineren Verbrennungen oder Verbrühungen etwa durch Funkenflug beim Grillen, heiße Kochtöpfe, Flüssigkeiten oder Feuerwerk sind Hausmittel wie Mehl, Quark oder Zwiebeln die falsche Wahl. Sie machen die Beschwerden nur schlimmer. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) in Berlin hin.

Kleinere Verbrennungen kühlen Betroffene demnach zunächst mit Leitungswasser, um den Schmerz zu lindern. Ein gehört hingegen niemals auf Brandwunden. Sonst kommt zur Verbrennung noch ein Erfrierungsschaden. Danach behandeln sie die Stelle mit einer infektionsverhütenden Salbe decken sie mit einer sauberen, möglichst sterilen Auflage ab. Bei der Salbe kommt es darauf an, was der Betroffene im Haus hat. Sinnvoll sind antiseptische Gels - vor allem, wenn die Wunde offen ist. Denn dann können leicht Keime eindringen.

Größere verbrannte Hautflächen werden besser nicht mit Wasser behandelt, da der Betroffene sonst auskühlt. Dabei gilt: Sind mehr als fünf Prozent der Körperoberfläche verbrannt, besteht die Gefahr einer Auskühlung. Eine Handfläche entspricht ungefähr einem Prozent der Körperoberfläche. Solche Verletzungen sind ein Fall für den Notarzt und sollten in spezialisierten Kliniken für Brandverletzte behandelt werden.

Damit es beim Grillen nicht zu Verletzungen kommt, rät die DGPRÄC, einen sicherheitsgeprüften Grill mit der DIN-Nummer 66077 zu verwenden und ihn kippsicher aufzustellen. Leicht entflammbare Materialien dürfen nicht in der Nähe sein. Zum Entzünden sollten Grillfans ausschließlich geprüfte feste oder flüssige Grillanzünder mit der DIN-Nummer 66358 benutzen.

Keine Brandbeschleuniger benutzen

Wer dagegen Brandbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin zum Entzünden der Grillkohle verwendet, bringt sich und andere in Lebensgefahr. Nach Angaben des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung (IFS) der öffentlichen Versicherer in Kiel sind diese Stoffe die Hauptursachen von Grillunfällen. Spiritusdampf sei deutlich schwerer als Luft und könne sich mit einem Durchmesser von bis zu drei Metern glockenförmig um den Grill sammeln. Verpufft der Dampf mit einer Stichflamme, können Umstehende schwere Brandverletzungen davontragen. Für alle Fälle empfiehlt die DGPRÄC, eine Löschdecke, Sand oder einen Feuerlöscher in Reichweite des Grills aufzustellen.