Dildos nicht länger als zehn Stunden benutzen

Achtung gefährliches Sexspielzeug: Vibratoren aus Kunststoff können bei übermäßigem Gebrauch gesundheitsschädlich sein.

Die niederländische Behörde für Nahrungsmittel- und Warenprüfung (VWA) warnt davor, Vibratoren aus Kunststoff mehr als 10 Stunden pro Woche zu benutzen. Als Grund nennen die Tester, dass PVC-Vibratoren meist sogenannte Phthalate als Weichmacher enthalten, die bei längerem Gebrauch freigesetzt werden und die Nieren sowie andere Organe schädigen könnten. Phthalate und sonstige Weichmacher gelten auch in anderen Plastikprodukten als potenzielles Gesundheitsproblem, etwa in Gummistiefeln.

«Diese Stoffe sind bislang in erotischen Artikeln nicht verboten», teilte die VWA mit. «Wegen des großen Marktes für solche Erzeugnisse haben wir sie vorsichtshalber untersucht.» Insgesamt seien 36 verschiedene PVC-Vibratoren und -Dildos getestet worden. «Bei einem längeren Einsatz als zehn Stunden pro Woche ist die Freisetzung von Phthalaten zu hoch. Gesundheitsschäden können dann nicht ausgeschlossen werden.»

Anfrage zu Weichmachern in Sexspielzeug

Der Regierung in Den Haag empfahlen die Warenprüfer, dafür zu sorgen, dass Dildofabriken die Konsumenten über die jeweilige Materialzusammensetzung informieren müssen. In Deutschland haben die Grünen im Bundestag eine Anfrage zu Weichmachern in Sexspielzeug gestartet.