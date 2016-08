Baden gehen, Unfälle vermeiden

Baden in unbekannten Gewässern kann gefährlich sein. Auch im Freibad sollte man einiges beachten. Die wichtigsten Tipps.

Grundsätzlich sollte man nur dort schwimmen, wo auch ein Wasserrettungsdienst anwesend ist. An Nord- und Ostsee beispielsweise können viele Unfälle durch Wachposten vermieden werden. Abseits der Küste, vor allem an Baggerseen, gibt es oft keine Bewachung. Dort gilt: Niemals alleine schwimmen. Bekommt der Schwimmer einen Krampf oder wird ihm übel, kann sein Begleiter schnelle Hilfe leisten.

Strömung, Wind und Sog erkennen und meiden

Bevor es an fremde Gewässer geht, sollten sich Hobbyschwimmer immer bei Ortskundigen über mögliche Gefahren informieren. Gerade an der Küste unterschätzen viele Urlauber die Kraft von Strömung, Wind und Sog. Daher sollten Badegäste nie zu weit hinausschwimmen, sondern eher in absehbarer Entfernung parallel zur Uferlinie bleiben. Luftmatratzen erhöhen die Gefahr zusätzlich. Die sind schon bei leichter Strömung schwer zu steuern und bieten keinen stabilen Halt.