Silvester-Unfälle: Erste Hilfe bei Böller-Verletzungen

Verbrennungen, Augenverletzungen, Knalltrauma: Was zu tun ist, wenn man sich mit Böllern verletzt.

Häufig kommt es an Silvester zu Verbrennungen - zum Beispiel weil die Böller zu früh explodiert sind oder Feuerwerkskörper zu lange in der Hand gehalten wurden. Bei größeren Verbrennungen und Verletzungen sowie insbesondere bei Verletzungen am Auge sollte der Notarzt gerufen werden, der unter der Telefonnummer 112 erreichbar ist.