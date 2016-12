Weihnachten allein? Tipps gegen die Einsamkeit

Menschen, die Weihnachten nicht im Kreis ihrer Familie verbringen können, müssen sich nicht deprimiert zurückziehen. Ein Beziehungscoach zeigt Alternativen auf.

«Gerade Singles können Weihnachten so gestalten, wie es ihnen gefällt.» Borde findet, nicht nur Familien haben Traditionen. So könne man sich mittags mit anderen auf einen Punsch treffen und abends ein offenes Haus für Freunde und Nachbarn anbieten. Der Experte geht davon aus, dass man so bestimmt viele schöne Erinnerungen sammelt.

In den Urlaub fahren

«Wem bei «Jingle Bells» schon das Grauen überfällt und wer beim Gedanken an Weihnachten am liebsten flüchten würde, sollte das auch tun», erklärt Borde. Er schlägt vor, in den Urlaub zu fahren - vielleicht sogar Last Minute. Das klinge zwar für viele abwegig, sei aber eine gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen.