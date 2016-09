Impfung gegen Influenza: Wie sinnvoll ist die Grippe-Impfung?

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Impfung gegen saisonale Influenza.

Die Grippeimpfung kurbelt die körpereigene Abwehr an und aktiviert das Immunsystem noch viele Wochen nach der Impfung. So können auch andere Viren leichter bekämpft werden. Aber grundsätzlich schützt die Impfung nur gegen den Grippeerreger. Sie schützt nicht gegen die Erreger von einfachen Erkältungskrankheiten.

Welche Nebenwirkungen kann eine Grippeimpfung haben?

Allergische Reaktionen gegen eine Grippeimpfung sind extrem selten. Lokale Reaktionen, wie Schmerz, Rötung und Schwellung rund um die Injektionsstelle, sind die häufigsten Nebenwirkungen von Impfungen. Klinisch relevante Reaktionen treten in weniger als 10 Prozent der Impflinge auf; in der Regel verschwinden sie innerhalb von wenigen Tagen. Systemische Reaktionen wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen treten in einer nur sehr kleinen Zahl von Impflingen auf.